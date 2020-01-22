شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بالقرب من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 7.05 ريال، حيث يواجه الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 6.85 ريال، خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7.10 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط