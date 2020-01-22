شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم امس الثلاثاء عند نفس مستوى اغلاق الاثنين الماضي وهو 0.591 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 0.60 ريال، في ظل استمرار الأداء الإيجابي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 0.65 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.61 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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