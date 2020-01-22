شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث سجل انخفاض بلغ 7033 نقطة، بينما اغلق عند مستوى 7106 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 7000 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 6650نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,998 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,142 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الاول (BKP) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.