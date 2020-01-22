شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث سجل انخفاض بلغ 7033 نقطة، بينما اغلق عند مستوى 7106 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 7000 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 6650نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,998 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7,142 نقطة