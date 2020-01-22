شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10694 نقطة، مقتربا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما قد يضغط على المؤشر لاسفل في عملية جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 10550 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10800نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,671 وبين مستوى المقاومة هو 10,737 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.