شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى ينخفض 0.12% فى بداية التعامل بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.12 % ليسجل 23835.49 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 % إلى 1732.48 نقطة.

كانت الأسهم اليابانية، إرتفعت لأعلى مستوى فى 15 شهرا، أمس الاثنين بفضل بيانات قوية للإسكان فى الولايات المتحدة وتفاؤل المستثمرين بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضى، مع دعم عروض استحواذ لبعض الشركات قطاعى الإنشاء والآلات.

وصعد المؤشر نيكى القياسى اليابانى 0.18 % إلى 24083.51 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر2018، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1744.16 نقطة.