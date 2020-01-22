شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تكرير بولندية تزيد مشتريات النفط من أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة التكرير البولندية بي.كيه.ان أورلين أمس الثلاثاء: إنها ستزيد مشتريات النفط الخام من أرامكو السعودية إلى 400 ألف من 300 ألف طن في إطار جهود لتنويع مصادر الإمدادات، وكانت تشتري أكبر شركة تكرير في بولندا معظم احتياجاتها من روسيا لكنها بدأت في شراء النفط من أرامكو في 2016 بموجب عقد طويل الأجل.

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