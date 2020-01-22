شكرا لقرائتكم خبر عن مناولة 107 ملايين طن بضائع بموانئ الشرقية خلال 11 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

شهدت موانئ الشرقية مناولة 106.8 مليون طن لإجمالي طنيات البضائع خلال 11 شهرا أي ما يقارب 330 يوما، فيما استحوذ ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل على نحو 56 % من البضائع المناولة، وجاء ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ثانيا بنسبة 28.3 %، فيما حل ثالثا ميناء الجبيل التجاري بنسبة 9.5 %، وميناء رأس الخير رابعا من حجم الطنيات المناولة بنسبة 6 %.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ» والتي حصلت الـ«اليوم» على نسخة منه، تصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل موانئ الشرقية بنحو 59.87 مليون طن منخفضا بنسبة 3.2 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي وصل فيها حجم إجمالي طنيات البضائع المناولة إلى 61.8 مليون طن، فيما شملت تلك البضائع المناولة بضائع سائبة صلبة تشمل الحبوب والسكر والحديد والفحم والإسمنت والكبريت، بالإضافة إلى بضائع سائبة سائلة تحتوي على الزيوت النباتية والحيوانية، ومنتجات بترولية مكررة، ومنتجات بتروكيماوية سائلة، وغاز طبيعي، بينما استقبل الميناء 1748 سفينة خلال الفترة.

وجاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ثانيا بين موانئ الشرقية بإجمالي 30.25 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 5.18 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التي بلغ حجم المناولة فيها (28.76) مليون طن، بينما بلغت طنيات الحاويات المناولة (16.9) مليون طن، في حين بلغ عدد الحاويات (1.6) مليون حاوية، وعدد السفن (1286) سفينة، بأكثر من (176.8) ألف عربة.

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وحقق ميناء الجبيل التجاري المرتبة الثالثة من بين موانئ الشرقية، القريب من مراكز الإنتاج، مساهما في خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة عالية.

وأشارت الإحصائية إلى أن حجم البضائع المناولة في ميناء الجبيل التجاري بلغ 10.12 مليون طن، بينما بلغ عدد الحاويات القياسية (575.2) ألف حاوية قياسية، وبلغ عدد السفن (838) سفينة.

وحل ميناء رأس الخير رابعا بين موانئ الشرقية في حجم البضائع المناولة بنحو 6.5 مليون طن تمت مناولتها من خلال 220 سفينة، ويقع الميناء في مدينة رأس الخير على بعد 60 كم من مدينة الجبيل الصناعية، ويوجد بها حاليا عدد من مصانع الفوسفات والألمنيوم والمرافق الضرورية لأعمال الإنتاج والتجهيزات الأساسية اللازمة.