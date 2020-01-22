شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الرقمي في «العدل» يرفع عمليات توثيق العقار 44 % والان نبدء بالتفاصيل

دفع التحول الرقمي بقطاع التوثيق إلى ارتفاع عمليات توثيق العقار 44%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم تنفيذ نحو 650 ألف عملية توثيق للعقارات.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية خدمة طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

وأوضحت وزارة العدل، أن العمليات تنوعت بين إفراغ صكوك، وفرز صكوك، وتحديث صك للنظام الشامل، وتسجيل ملكية عقارية، ومنح، وتعديل صك، ودمج ورهن وفك رهن عقارات، ودمج صكوك، وغيرها من العمليات، بالإضافة للربط المباشر مع وزارة الإسكان لنقل بيانات المنح والفرز إلكترونيا؛ تسريعا لخدمات المستحقين.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ183 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ116 ألف عملية، ثم الشرقية بـ100 ألف، ثم القصيم بـ57 ألف عملية.

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يذكر أن وزارة العدل أطلقت التطبيق الموثق للهواتف الذكية؛ وذلك لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثقين المرخص لهم.

ويمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرة في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري)، والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية طلب خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها والالتزام بمواعيد العمل التقليدية؛ تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، حيث يمكنهم تقديم الخدمات المتاحة حسب ما يتناسب مع وقت وحاجة المستفيد.