شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 0.3 % والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس، منخفضا بنسبة 0.3% بنحو 24.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8445.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 176 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس مرتفعا 108.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7465.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 433 ألف سهم تقاسمتها 1169 صفقة.

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