تونبرج تندد بالتقاعس في مكافحة تغيّر المناخ.. وترامب يروّج لـ «الأحفوري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نددت الناشطة السويدية المراهقة جريتا تونبرج الثلاثاء بالتقاعس الدولي في مكافحة التغيّر المناخي أمام كبار قادة قطاع المال والأعمال في العالم، في وقت يسعى منتدى دافوس السنوي للاستجابة لمخاطر الاحتباس الحراري، فيما ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بمن وصفهم ب«نذراء الشؤم» الذين يحذّرون من أن العالم على شفير أزمة بيئية كبرى، خلال خطابه أمام جمهور في دافوس شمل المراهقة السويدية المدافعة عن البيئة جريتا تونبرج.خلال كلمته في مستهل النسخة ال50 للمنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري، روّج ترامب للوقود الأحفوري ورفع الضوابط التنظيمية والتحسن الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي، في رسالة تتعارض بشكل صارخ مع التحذيرات التي أطلقتها الناشطة السويدية المراهقة المدافعة عن البيئة جريتا تونبرج وغيرها.



نذراء الشؤم الأزليون



وقال ترامب «علينا رفض نذراء الشؤم الأزليين وتنبؤاتهم بنهاية العالم»، بعد ساعات على مخاطبة تونبرج المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حيث أشارت إلى أن الحكومات لم تقم بشيء لمواجهة التغيّر المناخي.

ووصف ترامب أمام جمهور كانت تونبرج في صفوفه، المحذّرين من خروج الاحتباس الحراري عن السيطرة وغير ذلك من الكوارث البيئية بأنهم «ورثة عرّافي الأمس الحمقى».

وصعد ترامب على المنبر في دافوس بعدما ألقى الرئيس السويسري خطابًا دعا فيه العالم للاهتمام بالأرض، لكن الرئيس الأمريكي تباهى بالولايات المتحدة «كأول منتج للنفط والغاز الطبيعي».

وأفاد بأن الولايات المتحدة ستنضم إلى مبادرة دولية أُعلن عنها مؤخراً يطلق عليها مشروع «تريليون شجرة» وأكد أنه يرغب بالمحافظة على «عظمة خلق الله والجمال الطبيعي لعالمنا»، لكنه أشار إلى أن الإبداع في مجال التكنولوجيا، لا فرض القيود على النمو الاقتصادي، هو السبيل للمضي قدمًا، وقال إن «الخوف والشك لا يمثلان عملية تفكير جيّدة».



لم يتم إحراز شيء



من جهتها، شددت تونبرج على أنه «لم يتم إحراز شيء» لمكافحة التغيّر المناخي رغم حملتها الواسعة في هذا الصدد، وقالت «نحارب جميعنا من أجل البيئة والمناخ. إذا نظرتم إلى الأمر من منظور أوسع، لم يتم إنجاز شيء. سيحتاج الأمر لأكثر من ذلك بكثير. إنها مجرّد البداية».

وأقرّت تونبرج التي تحدثت بهدوء، بأن حملتها التي بدأت بإضرابات في المدارس واستقطبت اهتماماً دولياً واسعاً لم تحقق تغييراً بعد، وقالت «هناك فرق كبير بين إيصال الصوت (فقط) ودفع ذلك إلى شيء ما». وأضافت «لست الشخص الذي يمكنه أن يشتكي من أن صوته لا يصل»، مؤكدة أن «صوتي يصل على الدوام، لكن العلم وصوت الشباب ليسا محور الحديث».

وحذّر تقرير «المخاطر العالمية» الصادر عن المنتدى الأسبوع الماضي من أن «التغيّر المناخي يضرب بشكل أشد وأسرع مما يتوقعه كثيرون» في وقت باتت درجات الحرارة عالميًا في طريقها نحو الارتفاع بثلاث درجات على الأقل بحلول نهاية القرن.

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مواجهة متجددة



قال كبير خبراء الاقتصاد لدى «آي إتش إس ماركيت» كريس وليامسن إن «التغيّر المناخي يعد موضوعًا ساخنًا في دافوس»، مضيفًا أنه كان هناك تبدّل في الجو العام وإدراك بأن التغيّر المناخي يشكل خطراً على الاقتصاد.

وفي حفل ترحيب في دافوس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «البشرية انتزعت لمدة طويلة موارد من البيئة وأنتجت في المقابل النفايات والتلوّث».



10 مصارف



من جهتها، دانت منظمة جرينبيس المدافعة عن البيئة الثلاثاء قيام مصارف وشركات تأمين وصناديق تقاعد تشارك في اجتماعات منتدى دافوس بتمويل الطاقات الأحفورية التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، على الرغم من خطر التسبب بأزمة مالية عالمية جديدة.

وقالت المنظمة إن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي بدأ أعماله في دافوس الثلاثاء، يسعى إلى تغيير صورته «كناد للأغنياء»، بدعوته ناشطين بينهم الشابة السويدية المدافعة عن البيئة جريتا تونبرج. لكن عدداً من شركات القطاع المالي التي تحضر بانتظام إلى دافوس تستثمر بلا هوادة في صناعات استخراج الطاقات الأحفورية - الفحم والنفط خصوصاً - مع أنها المسبب الرئيسي للاحترار.

وفي تقرير بعنوان «إنه القطاع المالي الغبي»، أشارت جرينبيس إلى استثمارات هذه الشركات منذ توقيع اتفاق باريس الذي يهدف إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض، في كانون الأول/‏ديسمبر 2015.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن عشرة مصارف تحضر دائماً لقاءات دافوس، مولت وحدها بين 2015 و2018 قطاع الطاقات الأحفورية بما يصل إلى ألف مليار دولار (تيريليون دولار).

وتشمل هذه المصارف حسب المنظمة غير الحكومية «جي بي مورجان تشيز» و«سيتي» و«بنك أوف أمريكا» و«آر بي سي رويال بنك» وباركليز وميتسوبيشي يو اف جي وتي دي بنك وسكوتيابك وميزوهو ومورجان ستانلي.

وتابعت أن هذا المبلغ يعادل تقريباً القيمة السوقية للمجموعة الرقمية العملاقة أبل أو للمخاطر المالية المرتبطة بتأثيرات المناخ التي تواجهها أكبر 215 شركة عالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحة أنها تستند في ذلك إلى وثائق نشرت أساساً.

وفي ما يتعلق بصناديق التقاعد، تملك ثلاثة منها شاركت في المنتدى العام الماضي - صندوق المعلمين في مقاطعة أونتاريو الكندية ومجلس خطة التقاعد الكندي وبنشن-دنمارك - أسهماً بقيمة 26 مليار دولار في شركات نفط مثل شل وشيفرون وإكسون، وفي مصارف عدة تمول استغلال طاقات أحفورية.

ويعادل هذا المبلغ تقريباً قيمة الاكتتاب العام الأولي الذي كان الأكبر على الإطلاق، لمجموعة النفط السعودية العملاقة أرامكو العام الماضي.

وأخيراً، تدين جرينبيس دعم شركات تأمين عالمية كبرى لهذه المشاريع خصوصاً تلك المرتبطة بالفحم، التي لا يمكن أن تتم بدون ضمانات منها. وذكرت خصوصاً ايه آي جي وبرودنشال وسومبو وطوكيو مارين ولويدز.

وقالت المنظمة إن هذه الشركات تكرر السلوك نفسه الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية في 2007-2008 وكان مرتبطاً خصوصاً بالرهن العقاري، عندما لم تتمكن الجهات المالية الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق الربح في أمد قصير من توقع المخاطر أو تجاهلتها.

ورأت رئيسة المنظمة جنيفر مورجان أن مصارف التأمين وصناديق التقاعد الحاضرة في دافوس مسؤولة عن الوضع المناخي الملح.

وأضافت على الرغم من التحذيرات، أنها تغذي أزمة مالية عالمية جديدة عبر دعم صناعات الطاقات الأحفورية، معتبرة أن هؤلاء الممولين ليسوا أقل من منافقين يؤكدون أنهم يريدون إنقاذ الكوكب بينما يقومون بقتله عبر تحقيق ربح في مدة قصيرة، ودعت مورجان السلطات التنظيمية إلى القيام بعملها قبل فوات الأوان. (وكالات)