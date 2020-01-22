«أبوظبي الأول» يتوقع نمواً ملحوظاً لاقتصاد الإمارات 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم، تقريره السنوي «آفاق الاستثمار العالمي 2020»، تحت عنوان «نعمل اليوم لاستشراف المستقبل». تم إعداد التقرير من قِبل خبراء في البنك، وتناول البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الراهنة، وتضمن كذلك تحليلات لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.

توقع تقرير بنك أبوظبي الأول ارتفاع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2020. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الحركة الاقتصادية في الدولة بشكل ملحوظ بواقع 2.5% خلال العام الحالي، مقارنة مع توقعاته بتحقيق نمو بنسبة 1.6% في عام 2019. ويعزى معظم هذا النمو إلى نشاط القطاعات غير النفطية؛ إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 3% خلال عام 2020 مقارنة مع 1.6% في العام الماضي، وذلك نتيجةً لقرب موعد تنظيم إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى حزم التحفيز والنمو الحكومية.

كما توقع بنك أبوظبي الأول نمو الاقتصاد العالمي نتيجة لارتفاع نسبة الدخل العام والاستهلاك إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي. فيما يشكل تسارع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم العالمية أبرز المخاطر الاقتصادية المطروحة على الساحة في الآونة الأخيرة. وشهد مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤاً خلال العقد الماضي، وهو الأمر الذي يعزى بشكل جزئي إلى التطورات التقنية التي أسهمت في زيادة الإنتاجية وخفض بعض التكاليف المرتبطة بالوسطاء. وأشار التقرير إلى أن تكامل السياسات النقدية والمالية سيسهم بعكس معدلات التضخم على الصعيد العالمي.

وقال ألان ماركوس رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار لدى خدمات النخبة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد: «من المتوقع أن تواصل الأصول ذات المخاطر تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2020 نظراً للتحسن في النمو العالمي بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في أسعار الفائدة على المستوى الدولي، وأن تستمر البنوك المركزية حول العالم التعامل مع هذه الأسعار المنخفضة التي ستؤدي إلى تحقيق الأسواق الناشئة لأداء جيد. وتواصل الدورة الاقتصادية طويلة الأمد توسعها من خلال الفرص المتاحة الخاصة باستراتيجيات القيمة والدخل، والتي نعتقد من جانبنا أنها ستحقق نتائج أفضل للمستثمرين».