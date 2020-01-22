«الشارقة الإلكترونية» تعرّف بدور الحكومات في تغيير المجتمعات الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

مع بداية العام الجديد تجدد دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة تعاونها مع مؤسسة الدراسات والأبحاث العلمية «جارتنر»؛ من خلال تنظيم ورشة عمل جديدة بعنوان: «دور الحكومات في إدارة التغيير بالمجتمعات الرقمية»؛ وذلك في قاعة الحصن - منتجع وسبا شيراتون الشارقة، بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، ونور النومان مدير الدائرة، إلى جانب عدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة. تضمنت الورشة عدة محاور كان أهمها: الريادة الرقمية في المجتمعات الحكومية ومن يقوم بتطبيق أهدافها بفاعلية، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنية «البلوك تشين».

قام بتقديم ورشة العمل ريك هاورد نائب رئيس الأبحاث لدى «جارتنر»؛ حيث أشار إلى أن التوازن التقني في تقديم الخدمات يوفر المرونة والجودة في إدارة المنتجات الرقمية، لا سيما في ظل حقبة رقمية تمضي بخطى متسارعة نحو عصر تقني جديد ومجتمع معرفي متطور.

وقال هاورد: إن تكنولوجيا المعلومات يجب أن تتناسب مع توجهات الأعمال الحالية؛ من حيث الأدوات الرقمية المستخدمة؛ حيث أصبح من الضروري أن يوظف مديرو تكنولوجيا المعلومات التقنيات المناسبة المرتكزة على الاستفادة من البيانات المفتوحة، وتحليلها بشكل أفضل، وتخفيض التكاليف، وإيقاف المشاريع التي لا تلبي التوقعات، والتوجه إلى الاستثمار بشكل أكبر في المشروعات الواعدة، إضافة إلى توفير كفاءات تقنية وإدارية، وتحسين النتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الاجتماعية، الاقتصادية، البيئية والسياسية، التي تؤثر بشكل مباشر في القطاعات الساعية إلى التغيير الرقمي.

وأضاف هاورد: شهدنا بعض الشركات التي لم تعد مستمرة في السوق؛ بسبب عدم مواكبتها للتحولات الرقمية الجديدة، في المقابل، كان هناك بعض الشركات التي أدركت مدى أهمية هذه التحولات، وسارعت إلى الاستفادة منها، وكانت النتائج تستحق عناء تلك الاستثمارات المالية والجهد الذي تم تخصيصه لذلك، مشدداً على أن التحول الرقمي يدعم التنافسية، ويعزز مفهوم التعاون والتفاعل بين المؤسسات بقطاعيها الحكومي والخاص.

واختتم هاورد عرضه التقديمي بالحديث عن ثورة الذكاء الاصطناعي، وخاصية وجود بيانات دقيقة وموثوقة؛ لضمان الوصول إلى تطبيقات وأنظمة ذكية عالية الجودة؛ لخدمة الحكومات والأفراد، فقد غيّر الذكاء الاصطناعي كل شيء من حولنا، وقطعت بعض الحكومات شوطاً كبيراً في خوارزميات التعلّم الآلي والرقمي، كما أشار إلى تقنية «البلوك تشين» وأهميتها في توفير قاعدة بيانات خاصّة وثابتة ومرئية للجميع وأنها ستغير إجراءاتنا اليومية الروتينية إلى إجراءات أكثر فاعلية، وشفافية، وسرعة، وأقلّ كلفة.