اعتماد أوروبي لأكاديمية الاتحاد للطيران للتدريــب علــى بوينــج 777 و787

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصلت أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، على شهادة الاعتماد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وبذلك تصبح الأكاديمية أول مؤسسة طيران في الشرق الأوسط تنال هذا الاعتماد لتدريب طيارين من مشغلات وناقلات أوروبية وغيرها على طائرات بوينج 777 و787 وفق مقاييس السلامة الجوية الأوروبية.

ومن شأن هذه الخطوة أن توسع نطاق أعمال أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران على المستوى العالمي لتشمل تدريبان خاصة بالطائرات عريضة البدن. وقد نالت الأكاديمية في وقت سابق من العام 2018 اعتماد الوكالة الأوروبية لتدريب الطيارين على طائرات ايرباصA320, A330 وA340، لتصبح واحدة من أكثر مؤسسات تدريبات الطيران شمولية في منطقة الشرق الأوسط.

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وقال باولو لا كافا، مدير أكاديمية الاتحاد لتدريب الطيران: شهد سوق السفر الجوي إقبالاً ونمواً في الفترة الأخيرة الأمر الذي كان الدافع وراء زيادة الطلب على تدريبات الطيران ورفع المقاييس.

كثير من المشغلين لا يملكون المرافق أو القدرات اللازمة بينما البعض الآخر لا تتوافر لديهم الإمكانيات داخل المنشأة. وتقدم أكاديمية الاتحاد للتدريب الدعم اللازم للعديد من المشغلات وتوفر التدريب على مجموعة من طرازات الطائرات.

تضم الأكاديمية 11 جهاز محاكاة كامل الحركة للتدريب، منها خمسة أجهزة محاكاة لطراز بوينج 777 و787، بالإضافة إلى أجهزة ثابتة القاعدة.

وأفاد باولو لاكافا، بأن طرازي بوينج 777 و787 هما من أكثر الطرز طلباً في الوقت الحالي، ومع ارتفاع طلب السفر عليهم زاد الإقبال على تدريب الطيارين لقيادتهما. ونحن بصدد تجهيز الأكاديمية للتدريب على أحدث طائرات عريضة البدن وهي ايرباص A350.