«دبي الإسلامي» يكرّم «المسعود للسيارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصلت «المسعود للسيارات» على درع تكريم من بنك دبي الإسلامي تقديراً لجهودها كواحدة من شركاء البنك المميزين الذين ساهموا بشكل كبير في أعمال تمويل السيارات لدى البنك. وبذلك تصبح الشركة أول موزع للسيارات في دولة الإمارات يحصل على هذه الجائزة على مدار تاريخ تمويل السيارات في بنك دبي الإسلامي الممتد على مدى 40 عاماً.

تسلم الدرع ديكلان ماكلولين، مسؤول قسم المالية والتأمين في المسعود للسيارات من قبل فهد نايت علي، نائب رئيس - مدير منتج تمويل السيارات في بنك دبي الإسلامي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الإداريين من الجانبين.

وتضع «المسعود للسيارات» تلبية احتياجات العملاء على رأس أولوياتها، فمن خلال تسهيلها عملية تمويل السيارات فإن الشركة تؤكد حرصها على تحقيق رسالتها المتمثلة في «جعل موظفينا وعملائنا جزءاً من مسيرتنا نحو مستقبل التنقل». وبدأت الشركة تعاونها مع بنك دبي الإسلامي في عام 2018، من خلال شراكة توفر حزمة متنوعة من خيارات التمويل.