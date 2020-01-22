مجموعـة بـن حـم تبحـث الاسـتثمار الزراعـي فـي مـوريتانيـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”

استقبل الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، بمكتبه في فندق «رويال روز أبوظبي»، محمد ولد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بحضور الشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم، والدكتور محمد أبوالفرج صادق المستشار الثقافي لمجموعة بن حم.

وتم خلال اللقاء الإشادة بعمق العلاقات التي تربط بين الإمارات وموريتانيا على كل المستويات، ما أوجد مناخاً رحباً للتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، كما جرى استعراض مجالات الاستثمار المتاحة في موريتانيا، التي يمكن لمجموعة بن حم الدخول فيها خلال الفترة المقبلة خاصة الاستثمار في مجال الزراعة.

وأكد الشيخ مسلم بن حم على أهمية دعم وتوثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وضرورة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن تلك العلاقات تحظى بدعم القيادة الرشيدة في الدولة.

من جانبه، أشاد محمد ولد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالنهضة الحضارية الكبيرة التي تشهدها الإمارات في مختلف الميادين، وبالمكانة المتميزة التي تتمتع بها على الساحتين الإقليمية والدولية، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما أكد على أهمية دعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال في الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بهدف رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

واكد السفير أن هناك العديد من التسهيلات بشأن منح الأراضي الزراعية والصناعية للاستثمار في الزراعة، خاصة زراعة النخيل.