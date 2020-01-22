«هينو» تسلم 220 شاحنة إلى «كفو» أدنوك وإينوك

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أعلن قسم المركبات التجارية في مجموعة السيارات في الفطيم، الموزع الحصري لشاحنات «هينو» في دولة الإمارات، عن هيمنة شاحنات «هينو» على قطاع توصيل الوقود، في أعقاب تسليم أكثر من 220 شاحنة «هينو» للأعمال الخفيفة لمشغلي خدمة توصيل الوقود مثل «كفو»، أدنوك وإينوك.

وتشكل هينو الفئة 300-714بقاعدة عجلات عادية، وهينو الفئة 300-916 بقاعدة عجلات قصيرة الأسطول المشارك في توزيع الوقود لعملاء «كفو»، أول تطبيق في منطقة الشرق الأوسط لخدمة توصيل الوقود عند الطلب، وكذلك لعملاء «إينوك» و«أدنوك»، بما يعزز مكانة شاحنات «هينو» باعتبارها الشريك المفضل لقطاع الأعمال في الدولة في فئة الشاحنات المستخدمة للمهام الخفيفة والمتوسطة.

وقال رامز حمدان، مدير عام «هينو-» قسم المركبات التجارية في مجموعة السيارات في الفطيم: «تشتهر شاحنات هينو بقوة تحملها الاستثنائية، وتعدد استخداماتها، فضلاً عن اقترانها بمفهوم «الدعم الكلي من هينو»، الأمر الذي يجعلها شريكاً معتمداً وموثوقاً للشركات. ويسرنا أن نرى «هينو» وقد أصبحت ركيزة رئيسية لقطاع توصيل الوقود الذي يشهد ازدهاراً ملحوظاً في الدولة.