«الإمارات» تفتح باب الانضمام إلى المضيفات والمضيفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات عن حاجتها لتعيين مضيفات ومضيفين جويين للعمل ضمن فريقها متعدد الجنسيات. ودعت المهتمين من مواطني الإمارات، والمقيمين من مختلف الجنسيات، إلى التسجيل عبر الإنترنت على موقع طيران الإمارات الخاص بالوظائف الشاغرة، وانتظار الدعوة بالبريد الإلكتروني لتحديد مكان وموعد إجراء المقابلات.

وتسعى طيران الإمارات لاستقطاب مرشحين قادرين على تقديم أفضل الخدمات التي تجسد تجربة طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية.

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وينبغي على الشابات والشبان المهتمين أن يكونوا قد بلغوا 21 عاماً، على الأقل، عند وقت التقديم، وأن تصل الذراعان حتّى ارتفاع 212 سنتيمتراً عند الوقوف على رؤوس الأصابع. كما يجب أن يكونوا قادرين على التكيف مع أشخاص وأماكن ومواقف جديدة.

ويتعين على المرشحين المهتمين كذلك أن يكونوا على استعداد لقضاء يوم كامل في مكان إجراء المقابلات. وسوف يتم إعلام المرشحين المتأهلين بمواعيد إجراء التقييم والمقابلات التفصيلية الأوسع.

وتخدم طيران الإمارات حالياً 158 محطة عبر قارات العالم الست باستخدام أسطول حديث مكوّن من 271 طائرة ذات جسم عريض. وتعد الناقلة أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينج 777 والإيرباص A380. وتتيح الناقلة للمرشحين فرصة مهنية متميزة وتدريبات شاملة، إضافة إلى الانفتاح على ثقافات متميزة من خلال الانخراط مع فريق عالمي يشمل أفراد أطقم خدمات جوية من أكثر من 130 جنسية.