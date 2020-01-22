منصة إلكترونية جديدة لاسترداد ضريبة المساكن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصة إلكترونية جديدة توفر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة.

وأوضحت أن المنصة الجديدة تتميز بسهولة الإجراءات من خلال خطوات واضحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، فيتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة، ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد رسالة بالبريد الإلكتروني بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة الهيئة لطلب الاسترداد، وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.

وأوضحت أنه من أبرز ملامح التطوير والتسهيلات التي تقدمها المنصة الجديدة أنها تتيح تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد مباشرة من خلال منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» بموقع الهيئة بدلاً من تقديم الطلبات عبر رسائل البريد الإلكتروني.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة: جاء إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات.

وأضاف البستاني: بدأت الهيئة بالتنسيق مع برامج الإسكان - التي تطبق الإجراءات المطلوبة من الهيئة وتوفر بيانات المصروفات المطلوبة - بالعمل على تخفيف متطلبات التدقيق على طلبات الاسترداد المقدمة من المواطنين بناءً على قيام الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة بتوفير التأكيدات اللازمة لدعم طلبات الاسترداد، وتسعى الهيئة حالياً إلى زيادة عدد برامج الإسكان التي توفر التأكيدات الضرورية لدعم طلبات الاسترداد لزيادة عدد المواطنين المستفيدين من خدمة «الإجراء السريع» المتوافرة عبر المنصة الجديدة.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمواطن الذي قام ببناء مسكنه الخاص، تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثاً.

وفقاً لإحصاءات الهيئة بلغ عدد طلبات الاسترداد التي اعتمدتها الهيئة عبر آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المُشَيَّدة حديثاً 1474 طلباً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 84.07 مليون درهم، وذلك مقارنة مع حوالي 539 طلباً بقيمة 23.74 مليون درهم تم اعتمادها حتى نهاية شهر يونيو 2019.