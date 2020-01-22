100 شركة عالمية تتعهد بالتحول إلى الطاقة المتجددة كلياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت مجموعة من الشركات العالمية بوضع أهداف واضحة لحماية البيئة، إذ تعهدت 100 شركة بالتحول التدريجي إلى الطاقات المتجددة لتصبح معتمدة عليها كلياً.

والتزمت كل من فيسبوك، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، بتحقيق ذلك خلال العام الجاري، أما متاجر «إيكيا»، ومجموعة ماكينزي، فالتزمتا بتحقيق ذلك بحلول 2025، فيما التزم كل من باركليز، و«إتس إس بي سي»، و«إتش إم»، بالامتثال إلى هذه المستويات بحلول 2030.

وبحسب شركة «تروكست» التابعة لمجموعة «إس آند بي»، التي تقيم المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، فإن 60% من الأصول التي تمتلكها الشركات المدرجة ضمن مؤشر «إس آند بي»، حول العالم معرضة لنوع واحد من المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي على الأقل، وهو ما يحث العديد منها لاتخاذ إجراءات حازمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يصب بمصلحتها ومصلحة مستثمريها.