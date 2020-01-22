«ألفابت» تدعو إلى «مقاربة متوازنة» لضوابط الذكاء الاصطناعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس «ألفابت» المجموعة الأم ل«جوجل»، سوندار بيشاي الاتحاد الأوروبي، في كلمة له في بروكسل إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» في وضع الضوابط القانونية للذكاء الاصطناعي.

ويدرس الاتحاد وكذلك الولايات المتحدة حالياً طريقة تحسين إدارة الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية من شأنها إحداث ثورة في الاقتصاد والمجتمع مع تبعات مهمة على بعض الوظائف الآيل ة إلى الزوال.

وفي 19فبراير المقبل، على المفوضية الأوروبية تقديم اقتراحات لتطوير مقاربة تشريعية في الاتحاد الأوروبي بهدف اقتراح سلسلة من القواعد الرامية إلى ضمان احترام القيم الأوروبية (خصوصاً في مجال حماية الخصوصية) في قطاعات مختلفة مثل الصحة والنقل. وقال بيشاي في خطاب ألقاه خلال حدث أقامته منظمة «بروغل» الأوروبية في بروكسل: «أي تشريع سليم يجب أن يعتمد مقاربة متوازنة تقوم على توازن بين الأذى المحتمل والإمكانات على المستوى الاجتماعي». ولفت إلى أن «المسألة لا تتعلق بمعرفة ما إذا كان المطلوب إقرار تشريعات، لكن كيف يجب ذلك»، ما يؤشر إلى انفتاحه الكامل على التشريع.(أ.ف.ب)