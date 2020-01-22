بريطانيا تخطط لإعلان أهدافها لمحادثات التجارة مع أوروبا مطلع فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أول أمس الاثنين، إنه من المتوقع أن تعلن بريطانيا في مطلع فبراير/شباط عن أهدافها لشراكتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.وأضاف المتحدث رداً على أسئلة حول محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي بعد أن تغادر بريطانيا التكتل في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني «سنحدد علانية ما نريد تحقيقه».وقال: إن بريطانيا ستسعى في نهاية المطاف إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاقية القائمة بين الاتحاد وكندا.

من جهة أخرى، قالت وكالة تمويل التنمية المملوكة للحكومة البريطانية (سي دي سي جروب) إنها وقعت اتفاقات استثمارية في إفريقيا بقيمة 400 مليون دولار في إطار مسعى أوسع لبريطانيا لتطوير روابط تجارية جديدة، بينما تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت «سي دي سي جروب» عن الاتفاقات الجديدة، الاثنين، بينما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تعميق الروابط بين بريطانيا وإفريقيا في قمة في لندن تشارك فيها 21 دولة إفريقية.

وتحاول بريطانيا؛ وهي مستعمر سابق في إفريقيا، اقتناص فرص جديدة في التجارة العالمية بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني؛ لكنها تواجه منافسة قوية في القارة من منافسين؛ مثل: روسيا والصين.

وتقول «سي دي سي جروب» إنها أكبر مستثمر للتنمية الثنائية في إفريقيا، وقالت: إن أغلبية الأموال ستذهب إلى بنوك إفريقية إقليمية حتى يمكنها إقراض رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتشمل الاتفاقات قرضاً لتمويل التجارة بقيمة 100 مليون دولار مع بنك أبسا في جنوب إفريقيا؛ لدعم مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في البلد الواقع في جنوب القارة، ومذكرة تفاهم لتقديم 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي، أكبر مصرف في مصر؛ لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، ومشاريع متناهية الصغر.

وتشمل القائمة أيضاً الاستثمار في مشاريع للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. وفي المجمل تخطط «سي دي سي جروب» لاتفاقات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار في إفريقيا في العامين القادمين.

وقالت «سي دي سي جروب» إنها مسؤولة عن أكثر من 10 في المئة من كل رؤوس الأموال التي يجري استثمارها من خلال صناديق الاستثمار المباشر التي تركز على إفريقيا. (وكالات)