الاقتصاد

ارتفاع كلفة التأمين على ديون الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كلفة التأمين على ديون الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفاع كلفة التأمين على ديون الصين

تاريخ النشر: 22/01/2020

استمع

ارتفعت كلفة التأمين على ديون الصين، بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» يمكن انتقالها بين البشر، ما زاد المخاوف من تضرر الاقتصاد في وقت تتباطأ فيه بالفعل وتيرة النمو. وأوردت وسائل إعلام رسمية صينية أن 291 شخصاً أصيبوا بالفيروس الجديد منذ الاثنين.
وأفادت بيانات آي.إتش.إس ماركت، بأن كلفة التأمين على ديون الصين لخمس سنوات ارتفعت ثلاث نقاط أساس عن إغلاق الاثنين لتصل إلى 33 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في نحو أسبوعين.
وامتدت المخاوف عبر الأسواق الصينية والآسيوية، لينخفض اليوان نحو 0.6 في المئة مقابل الدولار وتهبط الأسهم الصينية 1.4 ٪.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع كلفة التأمين على ديون الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا