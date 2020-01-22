شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كلفة التأمين على ديون الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفاع كلفة التأمين على ديون الصين
تاريخ النشر: 22/01/2020
ارتفعت كلفة التأمين على ديون الصين، بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من فيروس «كورونا» يمكن انتقالها بين البشر، ما زاد المخاوف من تضرر الاقتصاد في وقت تتباطأ فيه بالفعل وتيرة النمو. وأوردت وسائل إعلام رسمية صينية أن 291 شخصاً أصيبوا بالفيروس الجديد منذ الاثنين.
وأفادت بيانات آي.إتش.إس ماركت، بأن كلفة التأمين على ديون الصين لخمس سنوات ارتفعت ثلاث نقاط أساس عن إغلاق الاثنين لتصل إلى 33 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في نحو أسبوعين.
وامتدت المخاوف عبر الأسواق الصينية والآسيوية، لينخفض اليوان نحو 0.6 في المئة مقابل الدولار وتهبط الأسهم الصينية 1.4 ٪.
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