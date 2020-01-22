مؤسس «هواوي»: التصعيد الأمريكي لن يؤذينا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رين تشفينجي مؤسس شركة «هواوي» الصينية، إن الشركة قادرة على مواجهة المزيد من التحديات في حال صعدت الولايات المتحدة هجومها عليها.

ويتوقع مراقبون فرض واشنطن المزيد من القيود على التعامل مع الشركة التي تعدها خطراً على الأمن القومي الأمريكي؛ لأن معدات الشبكات الخاصة بها يمكن أن تستخدم للتجسس من قبل الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه هواوي.

وقال تشيفنجي: إن تأثير الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن في المستقبل سيكون محدوداً. ولم يستبعد استمرار الضغوط الأمريكية.

وقال في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي في دافوس: «هذا العام قد تصعد الولايات المتحدة حملتها ضد هواوي؛ لكني أشعر أن التأثير على أعمال هواوي لن يكون كبيراً. لقد اكتسبنا خبرة من العام الماضي، ولدينا فريق عمل أقوى، أعتقد أننا أكثر ثقة في أننا يمكن أن نواجه أي تحديات أخرى».