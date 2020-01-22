شكرا لقرائتكم خبر عن «يو.بي.إس» يقلّص حجم طموحاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخفق بنك «يو.بي.إس» في بلوغ هدفيها للأرباح والتكاليف في 2019 بعد أن ساهم نزوح عميلين كبيرين في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في خروج 4.7 مليار دولار من صافي الأموال الجديدة في الربع الرابع، مما يزيد التحديات أمام الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي في الوقت الذي يقلص فيه بعض الأهداف المالية للبنك.

ووصف إرموتي النشاط المفقود بأنه ضئيل الهامش وقال إن أكبر بنوك سويسرا يخفض هدف نمو الأموال الجديدة الصافية إلى ما بين 2% و4% سنويا. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «يو.بي.إس» يقلّص حجم طموحاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.