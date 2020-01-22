«غرفة الشارقة»: «اكتشف كيرلا» ملتقى الأعمال والشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع جريدة «جلف مادهيامام»، عن إطلاق فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الهندي التجاري الثقافي «اكتشف كيرلا» الذي سيقام في مركز إكسبو الشارقة، من 30 الجاري إلى أول فبرايرالمقبل، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، امس، في مقر الغرفة، بحضور عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وحمزة عباس رئيس تحرير جريدة «جلف مادهيامام»، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة الشارقة، إلى جانب حضور ممثلين عن الجهات المشاركة والراعية للحدث الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.

وأكد عبد العزيز محمد شطاف، أن معرض «اكتشف كيرلا» غدا من المعارض المهمة التي تسهم في تطوير التبادل التجاري والثقافي بين إمارة الشارقة وولاية كيرلا.

وأشار شطاف، إلى أن الدورتين السابقتين للمعرض، حققتا نجاحاً كبيراً من خلال استقطاب أكثر من 200 ألف زائر، لافتاً إلى أن الدورة الثالثة ستقدم على مدار ثلاثة أيام باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج، حيث سيتم عقد ملتقى خاص بقادة الأعمال، ومعارض تجارية ورعاية صحية، كما سيشهد المعرض إطلاق جوائز التميز للسيدات، إلى جانب تنظيم مهرجان للمأكولات الخاصة بولاية كيرلا، ومسابقات في الطهي، فضلاً عن البرامج الثقافية المتنوعة التي ستكون بمثابة منصة مثالية لتبادل الأفكار والثقافات بين الزوار والمشاركين في المعرض.

وثمّن حمزة عباس، رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لهذا الحدث منذ انطلاقه، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط الهند بدولة الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، التي تعد البلد الثاني لأهالي ولاية كيرلا، كما أشاد بالجهود والدعم الذي يحظى به المعرض من قبل «غرفة الشارقة»، ومركز إكسبو الشارقة، مشيراً إلى أن النسخة الثالثة من «اكتشف كيرلا» ستكون حدثاً مميزاً من خلال العديد من الفعاليات التي سيشهدها على مدار ثلاثة أيام.

وسيوفر ملتقى رجال الأعمال الذي سيعقد كجزء من المهرجان، الفرصة لأصحاب الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة، للالتقاء بالخبراء الماليين والدبلوماسيين وصناع القرار، الذين سيقدمون أفكارهم وتجاربهم وتوجيهاتهم للشركات الناشئة، والطلاب، وجميع أصحاب المصلحة، إلى جانب عقد ورشة عمل خاصة باسم «Bosses day out» التي سيتم تنظيمها حصرياً لرؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين، كما سيشهد المعرض تنظيم العديد من البرامج الثقافية المسائية التي تعد أكثر جذباً للجمهور من خلال استضافة أشهر نجوم السينما الهندية (بوليوود).