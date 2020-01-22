خفض تصنيف هونج كونج يهوي بالبورصة 2.8%

هوت بورصة هونج كونج بشدة، أمس، بعدما خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للمركز المالي العالمي، منتقدة كيفية تعامل الحكومة مع التظاهرات المستمرة منذ أشهر. وأوضحت الوكالة في بيان لها أن «عدم وجود خطط عملية للاستجابة للمخاوف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عبر عنها سكان هونج كونج خلال الأشهر التسعة الأخيرة، قد تكون تعكس قدرة مؤسساتية أضعف مما قدرته «موديز» سابقا».

وهوى مؤشر «هانج سينج» أكثر من 810 نقاط (-2.81%) ليغلق عند 27,985.33 نقطة. ورأت «موديز» أن رد الحكومة على المتظاهرين من أجل الديمقراطية المطالبين خصوصاً بمزيد من الحريات السياسية والمحتجين على ارتفاع تكاليف المعيشة، «على قدر خاص من البطء والضعف وغير مقنع كثيراً». وتابع البيان «قد تكون استقلالية مؤسسات هونج كونج خاضعة لقيود أكبر مما كنا نعتقده في السابق»، في إشارة إلى ضغوط بكين. (أ.ف.ب)