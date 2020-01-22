«كانون» مزوداً رسمياً لخدمات التصوير والطباعة في «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن إكسبو 2020 دبي توقيع اتفاقية مع كانون، الشركة اليابانية العاملة في مجال خدمات وتقنيات التصوير، تصبح بموجبها المزود الرسمي لخدمات الطباعة والتصوير لتدعم بذلك مجموعة واسعة من الأنشطة التي سيشهدها الحدث الأروع في العالم.

وفي ضوء مكانتها العالمية في القطاع، جرى اختيار كانون مزوداً رسمياً لخدمات الطباعة والتصوير في إكسبو 2020 دبي في إطار تعاون يتيح لها توظيف خبراتها في التصوير والطباعة خلال الحدث الدولي المرتقب الذي سيمتد على مدار ستة أشهر بدءاً من 20 أكتوبر 2020.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: يسعدنا أن نتمكن من توفير خدمات تصوير وطباعة عالية الدقة متاحة بسهولة لدعم الجميع في إكسبو 2020 دبي. تنضم كانون الآن إلى فريقنا من الشركات المتطورة التي تعمل على تجاوز حدود الابتكار ومساعدتنا على إقامة إكسبو دولي استثنائي.

وقال يوشي إيشيزوكا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كانون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا»: نفخر باختيارنا مزوداً رسمياً لخدمات التصوير والطباعة في إكسبو 2020 دبي. وتمثل هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها إحدى دورات إكسبو مزوداً واحداً للتصوير والطباعة في آن معاً، الأمر الذي يتيح لنا فرصة مثالية لوضع بصمتنا في هذا الحدث العالمي المرتقب، واستعراض كامل محفظة منتجاتنا المتنوعة لمساعدة المشاركين على تخطي الحدود المعهودة للإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر الطباعة والتصوير.