ترامب يشيد بقوة الاقتصاد ويفاخر باستعادة الأسهم 19 تريليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة «دافوس» السويسرية، أمس الثلاثاء، إن «الولايات المتحدة تزدهر مرة ثانية كما لم يسبق لها من قبل»، مؤكداً أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام التي وصلت إلى 13 مليون برميل يومياً، جعلت بلاده «تقترب من مرحلة الاستقلال عن الآخرين في مجال الطاقة».



نموذج جديد



أشار الرئيس الأمريكي في كلمته للمنتدى في عامه الخمسين، إلى توقيع أمريكا، الأسبوع الماضي، اتفاقين تجاريين مع الصين من جهة، ومع المكسيك وكندا من جهة ثانية، معتبراً أن هذا التوجه في الاتفاقات سيمثل نموذجاً جديداً للتجارة في القرن الحالي.

وأوضح أن «الاتفاق مع الصين في مرحلته الأولى وسيكون هناك مرحلة ثانية»، مبيناً أن هذا الاتفاق «وضع عدداً من المعايير لضمان تطبيق القانون»، واعتبر أن الإدارة الأمريكية «عملت على إنهاء الكارثة التي سببتها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية».

وتحدث ترامب عن الحقبة التي سبقت ولايته، مؤكداً أن «البطالة كانت عالية، وقوة العمل متردية، والطبقة الوسطى متآكلة، والمواطنون شعروا بالخذلان، وأنهم منسيون، وأصبحوا يفقدون ثقتهم بالنظام، وكان هناك تراجع نحو ركود عالمي، وعندها قام البنك الدولي بخفض توقعات النمو لمعدلات لا أحد يريد أن يفكر فيها».

وقال الرئيس الأمريكي إنه «على الرغم من تعرضنا لكثير من الانتقاد فإنني لم أكن واثقاً من مستقبل أمريكا كما أنا في الوقت الحاضر، وسنحقق الخطوات الإيجابية مع توليد المزيد من فرص العمل وإطلاق إمكانات شعبنا، وخفض الضرائب وتقليل التنظيمات التي لم يسبق لها إن حدثت في وقت قصير كهذا الوقت الحالي».



سرعة قياسية

Advertisements



أكد ترامب أن «قطاع الطاقة الأمريكي عاد بسرعة قياسية، ومنذ انتخابي استعادت أمريكا أكثر من 7 ملايين وظيفة، وهذا هو الرقم الذي كان في ذهني، وكنا نتطلع إلى مليوني وظيفة لكننا تمكنا من تحقيق رقم أكبر بكثير». وأشار إلى معدل البطالة المسجل في الولايات المتحدة عند نسبة 3.5%، وهو الأقل على مدى 50 عاماً.



توزيع الثروة



وقال إن الولايات المتحدة تمكنت من جعل اقتصادها يعمل «بمعدل عال جداً، وللمرة الأولى منذ عقود بدأنا نرى أن الثروة لم تعد تتركز بين يدي أقلية فقط، بل من أجل اقتصاد شمولي، ونحن نرفع قدرات الأمريكيين من كل الخلفيات الثقافية والعرقية والطائفية».

وأوضح أن جميع مواطني الولايات المتحدة «أصبحوا يساهمون في الاقتصاد، وبات معدل البطالة بين الأمريكيين من أصول إفريقية هو الأقل في تاريخ دولتنا، كما أن الفقر انخفض، ومعدل البطالة بين النساء وصل لأدنى مستوى من عام 1953، وهذا يحدث للمرة الأولى».



منجزات اقتصادية



سرد الرئيس الأمريكي في كلمته للمنتدى العالمي، منجزات اقتصادية عدة جرت في حقبته، منها «ارتفاع دخل قدامى المحاربين، كما أن الأجور ترتفع في مختلف القطاعات الأمريكية».

وقال ترامب إن «من كانوا في قاع فرص العمل في أمريكا أصبحت أجورهم ترتفع بشكل أكبر من ذي قبل، وبات خريجو المدارس يحصلون على مساعدات غير مسبوقة، وهناك مليونان من أبناء الألفية حصلوا على وظائف وأجورهم ارتفعت بنسبة 5% سنوياً، وهذا الرقم الذي لم نفكر فيه أبداً من قبل كان في حكم المستحيل قبل ثلاثة أعوام».

وأضاف أن «الأمريكيين بأعمار من 34 إلى 45 عاماً أصبحوا أكثر حضوراً في قطاع العمل، وهناك أكثر من 5 ملايين انضموا إلى قوة العمل، وثلاثة ملايين جرى رفع أسمائهم من قوائم المساعدات».

وتحدث عن «ارتفاع الأجور بالنسبة لمتوسطي الدخل، وذلك يشير إلى أن الحلم الأمريكي يعود بقوة أكثر من ذي قبل، مع كون الطبقة الوسطى هي الأكثر استفادة، مع عودة المصانع إلى الولايات المتحدة، وزيادة فرص العمل».

وكشف أن أسواق المال الأمريكية تمكنت مع «ارتفاع الأسهم من إضافة 19 تريليون دولار للثروة الأمريكية والدفع نحو تحسين الدخل للمتقاعدين، لتعوض سنوات من الركود الاقتصادي».

وفي سياق تعليقه على التطورات العالمية، أكد ترامب أن بلاده ستواصل استعادة قوتها الاقتصادية، و«لن نسمح للأشرار في أي مكان بتهديد حريتنا». (وكالات)