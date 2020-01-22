شكرا لقرائتكم خبر عن 788 مليون دولار صادرات مصرية لـ5 دول من خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية، أهم صادرات أكبر 5 دول طبقا للأصناف خلال شهر أكتوبر والفترة من "يناير/أكتوبر" عام 2019، مقارنة بعام 2018، حيث سجلت جملة الصادرات للدول الخمس نحو 788 مليون و692 ألف دولار، مقابل 678 مليون و111 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 110 مليون و581 ألف دولار.

وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بالدول الخمس وإجمالي الصادرات المصرية إليها وأبرز هذه الصادرات وكانت كالتالي: