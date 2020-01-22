شكرا لقرائتكم خبر عن 788 مليون دولار صادرات مصرية لـ5 دول من خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية، أهم صادرات أكبر 5 دول طبقا للأصناف خلال شهر أكتوبر والفترة من "يناير/أكتوبر" عام 2019، مقارنة بعام 2018، حيث سجلت جملة الصادرات للدول الخمس نحو 788 مليون و692 ألف دولار، مقابل 678 مليون و111 ألف دولار، بزيادة بلغت نحو 110 مليون و581 ألف دولار.
وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بالدول الخمس وإجمالي الصادرات المصرية إليها وأبرز هذه الصادرات وكانت كالتالي:
- احتلت دولة الإمارات العربية صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، وبلغت نحو 202 مليون و920 ألف دولار، وأهمها صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 149 مليون و49 ألف دولار
- جاءت الصادرات المصرية للمملكة المتحدة في المركز الثاني وسجلت 186 مليون و712 ألف دولار، وأهمها صادرات وقود وزيوت معدنية بقيمة 123 مليون و241 ألف دولار.
- المملكة العربية السعودية كانت في المركز الثالث، وسجلت صادراتها نحو 137 مليون و273 ألف دولار، وأهمها صادرات الوقود وزيوت معدنية بقيمة بلغت 18 مليون و628 ألف دولار.
- الولايات المتحدة الأمريكية كانت في المركز الرابع وبلغ إجمالي الصادرات إليها نحو 132 مليون و739 ألف دولار، وأهمها صادرات الملابس وتوابعها وبلغت قيمتها 41 مليون و643 ألف دولار.
- وفي المركز الخامس، حلت الصادرات المصرية إلى تركيا في المركز الأخير، وبلغت قيمتها 129 مليون و48 ألف دولار، وكانت أهمها الصادرات المصرية من اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 31 مليون و312 ألف دولار.
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