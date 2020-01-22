شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي الجلسة على انخفاض بعد عدة جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء وزادت خسائرها وسط قلق حيال بدء جلسة محاكمة الرئيس "دونالد ترامب" في مجلس الشيوخ فضلاً عن المخاوف بشأن فيروس صيني غامض خاصة مع إعلان واشنطن تسجيل أول حالة إصابة فعلية.



وانطلقت الثلاثاء أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي في سويسرا وسط حضور مكثف من رؤساء دول مصرفيين ومليارديرات ومديرين تنفيذيين لشركات كبرى.



ومن أبرز الحضور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي أكد على قوة اقتصاد بلاده وأهمية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الصين والمكسيك وكندا، وحذر الاتحاد الأوروبي بإمكانية فرض رسوم على صادراته من السيارات بنسبة 25% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عادل.



وتجاهل "ترامب" على ما يبدو جلسة محاكمته في مجلس الشيوخ التي تهدف إلى عزله وسط انقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الإجراءات.

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وفي سوق الخام، تراجع "ويست تكساس" بنسبة 0.3% وأغلق الجلسة عند 58.34 دولار للبرميل.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.9% مغلقا عند 64.59 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 65.3 دولار وأقل سعر عند 64.06 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 152 نقطة) إلى 29196 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29341 نقطة وأقل مستوى عند 29146 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 9371 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9397 نقطة وأقل مستوى عند 9350 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 3320 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3329 نقطة وأقل مستوى عند 3316 نقطة.