شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على انخفاض وسط عمليات جني أرباح بعد الاتفاق التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الثلاثاء وسط عمليات جني أرباح من جانب المتداولين ببورصة "شيكاغو" للسلع عقب الاتفاق التجاري المرحلي بين الولايات المتحدة والصين.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" قد وقعا في الأسبوع الماضي على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وبموجب هذه المرحلة، يتوقع محللون شراء الصين منتجات وسلع وخدمات من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار على مدار عامين.

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وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع "دافوس" السويسري، أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالاتفاقيات التجارية التي وقعتها إدارته مع الصين والمكسيك وكندا مؤخراً.



وأكد الرئيس "ترامب" على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بطفرة ازدهار غير مسبوقة في تاريخه كما أن واشنطن تعد في المرتبة الأولى في الكون - على حد وصفه.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 3.87 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.89 دولار وأقل سعر عند 3.84 دولار.