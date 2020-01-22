شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" ينخفض عقب تصاعد أزمة طائرات "737 ماكس" ووقف إنتاجها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات الثلاثاء وتم تعليق التداول على السهم لفترة خلال جلسة "وول ستريت" اليوم، وذلك بعد إعلان الشركة عن تأجيل عودة طائرات "737 ماكس" للخدمة لموعد جديد.



وأعلنت الشركة الأمريكية اليوم بشكل رسمي وقف إنتاجها من طائرات "737 ماكس" التي تواجه العديد من مواطن الخلل والمشكلات التقنية والتي تحول دون عودتها للتحليق منذ مارس/آذار عام 2019 الذي تبع سقوط طائرتين من نفس الطراز في أقل من ستة أشهر.

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وكشفت "بوينج" أيضا عن إمكانية تأجيل تسليم الطائرات المتوفرة لديها من "737 ماكس" للعملاء حتى يونيو/حزيران وربما يوليو/تموز القادمين.



يعني ذلك المزيد من التعقيد في عودة "بوينج 737 ماكس" للتحليق مجددا في إشارة إلى عدم رضا الوكالات التنظيمية في الولايات المتحدة عن جودة وسلامة هذا الطراز بعد.



وفي ختام تعاملات الثلاثاء، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 3.3% إلى 313.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 326.6 دولار وأقل سعر عند 305.7 دولار.