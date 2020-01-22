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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بأكثر من 7% مستأنفاً وتيرة مكاسبه القوية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الثلاثاء مستأنفا وتيرة المكاسب القوية التي بدأها منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول والتي دفعته نحو مستويات قياسية جديدة فضلا عن تفوق صانعة السيارات الكهربائية على مواطنتيها "جنرال موتورز" و"فورد" من حيث القيمة السوقية.
وبعد ارتفاع اليوم، قفزت مكاسب شركة "تسلا" الأمريكية إلى أكثر من 80% على مدار الإثنى عشر شهراً الماضية.
وجاءت المكاسب وسط استمرار التوقعات الإيجابية من مختلف المحللين والخبراء في "وول ستريت" بشأن سهم "تسلا".
ومن الجدير بالذكر أن "تسلا" سوف تعلن في الأيام المقبلة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من عام 2019 وسط توقعات بأداء قوي بعد مبيعاتها المرتفعة في السوق الصيني.
وفي ختام جلسة الثلاثاء، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 7.2% وأغلق عند 547.2 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 548.5 دولار وأقل سعر عند 528.4 دولار.
ورحب المدير التنفيذي لـ"تسلا" الملياردير "إيلون ماسك" بالمكاسب القوية والمستويات القياسية المتوالية التي يسجلها سهم الشركة.
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