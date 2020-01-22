شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط 1.5% وسط عزوف عن المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط عزوف من جانب المستثمرين عن المعادن النفيسة على الرغم من الخسائر في أسواق الأسهم وتراجع الدولار.



وتتابع الأسواق عن كثب فاعليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا والذي يحضره العديد من الشخصيات العالمية في مجالات سياسية واقتصادية وتكنولوجية.



ومن بين الحضور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي ألقى خطابا اليوم تحدث فيه عن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها إدارته والصفقات التجارية التي توصلت إليها واشنطن مع الصين وكندا والمكسيك.

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وتجاهل "ترامب" بذلك بدء مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات محاكمته بتهمة سوء استغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.6 نقطة وأقل سعر عند 97.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.5% إلى 17.808 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 18.155 دولار وأقل سعر عند 17.62 دولار.