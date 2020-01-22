شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب بيانات حكومية إيجابية مع الاستعداد لـ"بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى اقتراب موعد تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأظهرت بيانات اليوم ارتفاع متوسط الددخل في المملكة المتحدة بنسبة 3.2% في الشهر الماضي، وزيادة عدد طلبات إعانة البطالة بحوالي 14.9 ألف طلب بينما توقع محللون زيادتها بحوالي 33.4 ألف طلب فيما استقر معدل البطالة عند 3.8% دون تغيير.

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وتستعد المملكة المتحدة لتنفيذ الخروج من التكتل الأوروبي الموحد في الحادي والثلاثين من يماير/كانون الثاني الجاري ثم الدخول بعد ذلك في فترة انتقالية ستنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول القادم.



وتعول الأسواق على إمكانية توصل الحكومة البريطانية برئاسة "بوريس جونسون" إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي تجنب لندن تداعيات وخسائر "بريكست".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3047، وسجل أعلى سعر عند 1.3082 وأقل سعر عند 1.2995.