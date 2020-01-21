شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: 35 مليار جنيه حجم سوق الهواتف الذكية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بسوق أجهزة الموبايل، أن حجم سوق الهواتف الذكية فى مصر يصل الى نحو 35 مليار جنيه سنويا، مشيرا الى وجود انخفاض بسوق الموبايل يصل الى ما بين 20 الى 30% خلال الربع الاخير لأسباب قد ترجع لما وصفه بامتلاء السوق حيث استقرت المبيعات عند نسبة معينة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حجم مبيعات الهواتف الذكية سنويا يصل ما بين 18 الى 19 مليون جهاز وهى نسبة لم تزد منذ 4 سنوات.

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كان محمد المهدى، رئيس مجلس إدارة نقابة الاتصالات والمحمول، قد كشف فى وقت سابق، عن انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بالسوق المصرى خلال عام 2019 بنسبة 20%، ذلك على الرغم من وجود منافسة شرسة بين مصنعى ومنتجى الأجهزة بالسوق، مضيفا أن الهواتف من الفئة المتوسطة هى الأعلى مبيعات من نظيرتها من الفئات العليا والأقل من المتوسطة، وتبدأ من 3.5 آلاف جنيه إلى 4 آلاف و7 آلاف على اقصى تقدير.

وأشار المهدى فى تصريحات خاصة من الخليج 365، أن مبيعات الأجهزة الذكية تستحوذ على 90% من حجم سوق الهواتف مقارنة بالهواتف التقليدية والتى تستحوذ على نسبة 10%.

ومن جهة أخرى فقد أوضح محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة، بأن مبيعات الأجهزة الذكية قد انخفضت فى الربع الأخير من 2019 بنسبة 50%، مرجحا أن يكون الانخفاض بسبب دخول موسم الدراسة، كما كشف أن الشعب تدرس إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار لتحريك الركود بمبيعات الأجهزة سواء من هامش الربع أو الشركات المنتجة للأجهزة الذكية، ذلك على الرغم من تحريك هذا الركود مع بداية العام مضيفا بالقول:"نأمل ببدء التعافى".