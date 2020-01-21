شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبى تسجل 16.7 مليون سائح فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حكومة دبي اليوم الثلاثاء ، إن أعداد الزائرين الأجانب للإمارة زاد بنسبة 5.1 في المائة إلى 16.7 مليون في 2019، بفضل قفزة في السياح الصينيين رغم انخفاض في عدد السياح القادمين من الهند أكبر مصدر للسوق.

والسياحة مساهم مهم في إيرادات الدولة في دبي التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 الدولي في أكتوبر وتستهدف 20 مليون سائح هذا العام.

وشهدت دبي، التي انفقت مبالغ كبيرة على تطوير قطاعها السياحي وتفتقر الثروة النفطية التي لدى بعض جيرانها، تباطؤ نمو أعداد الزائرين إلى أقل من 1 بالمائة في 2018 .

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ووفقا لبيان من المكتب الاعلامي لحكومة دبي، زار مليونا هندي تقريبا دبي العام الماضي مقارنة مع أكثر من مليوني زائر في 2018 . ولم يكشف البيان عن أعداد محددة للعامين كليهما.

وقفز عدد الزائرين الصينيين 15.5 بالمائة إلى 989 ألفا.

وجاءت الهند والسعودية والمملكة المتحدة وسلطنة عمان والصين وروسيا كأكبر مصادر لسوق السياحة في دبي في 2019 وشكلت مجتمعة أكثر من سبعة ملايين زائر.