شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: لابد من وضع لجان لتسعير الأدوية الرخيصة لتشجيع التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، بضرورة وضع لجان لتسعير الأدوية الرخيصة والتى لم ترتفع أسعارها منذ الثمانينات، وذلك لإمكانية رفع القدرة التنافسية لها ووضع الأدوية المصرية على قوائم التصديرللخارج ، لافتا إلى أن أبرز الأدوية الرخيصة في الأسواق هي أدوية الكحة، مسكنات الالام، والالتهابات، والاسهال، وأن مصر لاتزال تسعى لرفع قدراتها التصديرية فى قطاع الدواء التي لا تتناسب مع صناعتها، ولابد أن نبدأ بتسعير الدواء محليا، لبدء رفع صادراته للخارج.

وأضاف رستم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،أن هناك ثبات في أسعار الدواء في السوق المحلية ولن يكون هناك انخفاض نتيجة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، رغم أن قطاع الدواء يستورد 95% من المواد الخام في الصناعة ومواد التعبئة من الخارج، إلا أن انخفاض الدولار يواجهه زيادات أخرى على مصنعى الدواء ومنها ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع، وزيادة رواتب العمالة لتحسين مستوى المعيشة.

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وأوضح نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أن نقص المعروض من الدواء في الأسواق ليست مشكله محلية، وإنما هي مشكلة تواجهها جميع الدول التي تستورد أدوية تامة الصنع من الخارج ومنها مصر، حيث أن نقص كميات الأدوية المعروفة من القلب أو السكر وغيرها ، يأتي نتيجة تعطل شحنات في الموانىء ، أزمة في التحويلات المالية بين المستوردين والمصدرين ، أو زيادة الاستهلاك المحلى عن المتوقع ، مما يؤدى لنقص فى كميات الدواء التى غالبا ما يتم حلها سريعا خاصة للأدوية ذات الأمراض المنتشرة.

من الجدير بالذكر، أن أسعار الدولار تتراجع بشكل متتالى مقابل الجنيه منذ الأسبوع الماضى، وشهد سعر الدولار انخفاضا طفيفا اليوم الثلاثاء أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل سعره فى البنك المركزى 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره أمس 15.77جنيه للشراء، 15.87جنيه للبيع، ومسجلا فى بنك عودة مسجلا 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره صباحا 15.75جنيه للشراء، 15.85جنيه للبيع.