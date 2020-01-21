شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للنفط" بليبيا: لا يمكن العمل إلا بإنهاء "الإقفالات غير القانونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، اليوم الثلاثاء ، بدعوات من السفارة الأمريكية إلى استئناف عمليات النفط في البلد الواقع في شمال أفريقيا.لكن المؤسسة قالت في تغريدة على تويتر "لا يمكن أن تستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفالات غير القانونية التي تضر بمقدرات الشعب الليبي. وعلى كل الأطراف المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات واحترام سيادة القانون".

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في وقت سابق اليوم إنها تشعر "بقلق عميق" بأن وقف عمليات النفط في ليبيا يخاطر بتفاقم "حالة الطوارئ الإنسانية" في البلاد ودعت إلى استئناف العمليات على الفور.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

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وبحسب بيان منشور على الموقع الرسمى "للمؤسسة الوطنية للنفط":"قامت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كلّ من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط -وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط- بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، وجاءت التعليمات بإغلاق العمليات من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت.

وسيؤدي ذلك إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم.

دع مجلس مشايخ ترهونة جميع القبائل الليبية ان تتحد ضد التدخل التركى فى ليبيا، واستنكر مجلس مشايخ ترهونة في بيان له بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما تقوم به ما وصفها بــ"حكومة السراج" في طرابلس من جلب للمرتزقة وبيع لسيادة الوطن بأموال الشعب الليبي، وإهدار للمال العام الذي تتحصل عليه من بيع براميل النفط، الذي قامت القوات المسلحة بتأمينه قبل سنتين.