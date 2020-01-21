شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل : قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية حدث كبير سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ، حدث اقتصادى كبير سينعكس إيجابا على العلاقات المصرية البريطانية من جهة وعلى زيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر من جهة ثانية ، مشيرا إلى إن القمة ناجحة بكل المقاييس استنادا إلى مجموعة الاتفاقات الموقعة بين الجانبين المصرى والبريطانى ، كما أن القيادة المصرية الحكيمة استطاعت تقديم صورة مبهرة للإصلاح الاقتصادى المصرى وفرص الاستثمار فى مصر ، وكيف أن السوق المصرى من أكبر الأسواق الجاذبة للشركات الأوربية فى أفريقيا والمنطقة

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي ، بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس البريطانية الرائدة في الأسواق الناشئة ، بداية مبشرة للغاية فى دعم العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية ، خاصة وأن بريطانيا بعد البريكست ستتجه بقوة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية بالعديد من الأسواق الواعدة فى أفريقيا ، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة خلال قمة الاستثمار "البريطانية - الأفريقية"، تضع أساسا لبروتوكول تعاون بين المؤسستين الماليتين الرائدتين للشراكة في عدة مجالات رئيسية أبرزها الطاقة والبنية التحتية، كما تدعم بشكل مباشر هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب في فرص ذات قيمة مضافة عالية تساهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية كثيفة العمالة ، إلى إن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وبريطانيا ، يأتى استمرارا للنجاحات المصرية فى إعادة وضع قارة أفريقيا على خريطة الاستثمار العالمى ، تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ، الذى حقق لأفريقيا خلال عام رئاسته للاتحاد الأفريقى الكثير على مستوى تفعيل الرؤى التنموية الشاملة وتمكين المرأة والشباب ووقف الحروب والنزاعات ، ودمج دول القارة فى مشروعات تكاملية عملاقة مثل مشروع "الإسكندرية كيب تاون" الذى يربط كافة دول القارة تقريبا من خلال طرق النقل والتجارة.

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وقال أيمن الجميل إن السوق المصرية تستوعب مزيد من الاستثمارات البريطانية التى تبلغ حاليا 48 مليار دولار ، خاصة وأن الرئيس السيسي استطاع خلال السنوات الخمس الماضية قيادة البلاد نحو الاصلاح الاقتصادى الشامل وتطوير التشريعات الوطنية لتحقيق طفرة كبيرة فى عملية تسهيل جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية مع إنشاء الهيئات الاقتصادية المستقلة التى توفر الخريطة الاستثمارية الكاملة للمستثمرين الأجانب

وشدد أيمن الجميل على أهمية الإعلان البريطانى خلال القمة الاقتصادية مع أفريقيا عن دعم المملكة المتحدة جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع دول أفريقيا ،الأمر الذى من شأنه تقديم دفعة كبيرة لرؤية مصر فى استبدال التنمية الشاملة والتكامل بين دول القارة بالحروب الأهلية والنزاعات الحدودية ، وفى الوقت نفسه تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة.