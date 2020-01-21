شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مراكز الاتصالات: تشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم تشكيل مجلس إدارة الغرفة وهيئة المكتب قريبا، عقب تحديد موعد الجمعية العمومية الخاصة بتشكيلهما، وذلك من جانب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى.

وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن باب تقديم الشركات للجمعية العمومية للشعبة العامة كان بتاريخ 20 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر، وتم مد الموعد لـ30 ديسمبر ثم بدء مراجعة الأوراق لتحديد موعد الجمعية العمومية لتشكيل مجلس الإدارة وهيئة المكتب لبدء العمل لمدة أربع سنوات مقبلة.

وتتكون الشعب التجارية من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة، ومسددين لاشتراك الغرفة وممن تقدموا بطلبات انضمام للجمعيات العمومية أو الترشيح للمجلس ويعتبرون أعضاء الجمعية العمومية ولايجوز لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة الشُعبة.

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وينظم أعمال الشعب التجارية لائحة الشعب النوعية بالغرف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003.

وتهدف الشعب الى تنظيم العمل و اقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة، و التعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم، والمشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء أو بينهم وبين الأفرادو بحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ومن ضمن الأهداف أيضا العمل على حل المشكلات التي تعترض نشاطها والسعي إلى تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط و التعرف على الأسواق الداخلية ودراسة موقف السلع محل نشاطها والعرض لمجلس إدارة الغرفة ، و إقامة المعارض ومنافذ البيع الجماعية والمشاركة فيها بعد موافقة الغرفة بهدف الترويج والتسويق وخلق المنافسة السعرية لصالح المستهلك عملاً على انضباط الأسواق بعد موافقة الغرفة.