شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يقلص خسائره..والخام الأمريكي يتحول إلى الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث تراجع الخام في وقت سابق بالجلسة، لكن "برنت" نجح في تقليص خسائره في حين اتجه الخام الأمريكي نحو الارتفاع.



وتتابع الأسواق عن كثب المناقشات والفاعليات الدائرة بمنتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا بحضور عدد من الزعماء من بينهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وفي نفس الوقت، تجري حالياً جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بمجلس الشيوخ، وهي الجلسة التي وجه إليها اليمقراطيون بمجلس النواب اتهامات ضد الرئيس تمهيدا لعزله.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.6 نقطة وأقل سعر عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 58.5 دولار للبرميل.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.6% إلى 64.8 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 65.3 دولار وأقل سعر عند 64.06 دولار.