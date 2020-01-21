شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع بشكل طفيف مع متابعة عدة أحداث مؤثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم في ظل متابعة الأسواق لعدد من الأحداث الهامة والمؤثرة.



وانطلقت اليوم فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا بحضور عدد من الشخصيات العالمية والساسة والمصرفيين.



ومن بين الحضور الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي أدلى بتصريحات اليوم تفاخر خلالها بما توصلت إليه إدارته من صفقات تجارية وإنجازات اقتصادية.

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وحذر "ترامب" الاتحاد الأوروبي من احتمالية فرض رسوم جمركية على صادراته من السيارات إلى السوق الأمريكي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عادل.



وتتابع الأسواق أيضا جلسة محاكمة "ترامب" في مجلس الشيوخ الأمريكي والتي ربما تؤدي إلى عزله من منصبه بعد توجيه اتهامات رسمية إليه من مجلس النواب تتعلق بتعطيل عمل الكونجرس وسوء استغلال سلطاته.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 97.6 نقطة وأقل سعر عند 97.3 نقطة.