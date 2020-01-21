شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض قليلاً مع متابعة منتدى "دافوس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة فضلا عن متابعة الأسواق العالمية للأحداث والتصريحات الصادرات عن الحضور بمنتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مبيعات قطاع الصناعات التحويلية في كندا انخفض بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضاً بنسبة 0.5%.



وانطلقت اليوم أعمال منتدى "دافوس" الاقتصادي بحضور عدد من الشخصيات أبرزها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومصرفيين ببنوك مركزية وممثلين عن البنك وصندوق النقد الدوليين.

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وتفاخر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باقتصاد بلاده قائلاً إنه الأكبر في العالم كما أشاد بالصفقات التجارية مع الصين وكندا والمكسيك.



وحذر الرئيس "ترامب" دول الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم جمركية على صادراتها من السيارات للولايات المتحدة بنسبة 25% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عادل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7653، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7671 وأقل سعر عند 0.7642.