شكرا لقرائتكم خبر عن من منصة "دافوس".."ترامب" يتفاخر بالاقتصاد الأمريكي ويهدد الخصوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حضر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعمال منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع "دافوس" السويسري التي بدأت اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.



ويحضر المنتدى عدد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات عالمياً سواء البيئة أو الاقتصاد والبنوك المركزية والأثرياء والساسة.



ومن منصة "دافوس"، أكد الرئيس "ترامب" بأنه فخور بالاقتصاد الأمريكي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في أي مكان حول العالم قائلاً إن الولايات المتحدة رقم واحد ليس فقط في العالم بل في الكون.

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وأشاد الرئيس الأمريكي بالاتفاق التجاري المرحلي الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع الصين فضلا عن الصفقة التجارية مع كندا والمكسيك أيضاً.



وعن مكافحة التغيرات المناخية، أفاد "ترامب" بأن أمريكا سوف تنضم إلى مبادرة التريليون شجرة بمشاركة دول أخرى، وهي مبادرة تحدث عنها أحد علماء المناخ في العام الماضي بأنه يجب زراعة 1.2 تريليون شجرة من أجل معادلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وكان "ترامب" قد ذكر في تغريدة على "تويتر" قبل حضور "دافوس" بأنه في طريقه للمنتدى العالمي بسويسرا للقاء قادة الدول وإعادة مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الأمريكي.



من ناحية أخرى، هدد "ترامب" دول الاتحاد الأوروبي من إمكانية مواجهة رسوم جمركية بنسبة 25% على صادراتهم من السيارات للولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عادل.