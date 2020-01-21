شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنافس على جائزة الحكومة الإلكترونية في «قمة جنيف» والان نبدء بالتفاصيل

- الجائزة تعتمد على التصويت عبر رابط إلكتروني فى موعد أقصاه 24 يناير

تنافس المملكة على جائزة عالمية في إطار المجتمع المعلوماتي العالمي، وذلك بعد وصولها إلى المراحل النهائية في مجال الحكومة الإلكترونية في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 في جنيف.

ونظرًا لكون المراحل النهائية من الجائزة تعتمد على التصويت من قبل الجماهير فإنها وضعت رابطًا لموقعها للتصويت على الفوز بإحدى جوائز المسابقة، في موعد أقصاه يوم 24 يناير 2020م.

Advertisements

وأوضحت إدارة المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام في هذا الشأن أن التصويت على هذه الجوائز يتم عن طريق موقع الجائزة www.wsis.org/prizes وذلك باتباع الطرق المرفقة في الجرافيك.

وترشيح الخدمات الإلكترونية بالمملكة شاهدًا على تقدم الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات العامة والخاصة منها.

يذكر أنه تم الإعلان عن قائمة المشاريع المرشحة يوم 21 ديسمبر 2019م، وأنه سيتم اختيار المشاريع الفائزة بعد تحليلها في الفترة من 25 يناير حتى 7 فبراير، بحيث يتم الاتصال على الفائزين يوم 7 فبراير، ومن ثم الإعلان عن الفائزين أثناء حفل توزيع الجوائز في منتدى القمة لعام 2020 المزمع إقامته في الفترة من 6-9 أبريل من عام 2020م.