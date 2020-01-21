شكرا لقرائتكم خبر عن «خيبة أمل شديدة» تصيب رئيسة هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج اليوم الثلاثاء، إنها تشعر "بخيبة أمل شديدة" لقرار وكالة موديز للتصنيفات خفض التصنيف الائتماني للمدينة درجة واحدة هذا الأسبوع.

وقالت لام "لدي خيبة أمل أكبر لتقييمهم للوضع في هونج كونج وتعليقاتهم بشأن ضعف المؤسسات والحوكمة".

"لأنه بعد سبعة أشهر من اضطرابات اجتماعية، فإن الشيء الذي ثبت أنه متين هو مؤسسات هونج كونج وأيضا الحوكمة في هونج كونج".

وهزت هونج كونج احتجاجات كانت عنيفة في أغلبها استمرت أكثر من سبعة أشهر، في أكبر أزمة سياسية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997 .