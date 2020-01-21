الاقتصاد

التضخم يعود للارتفاع بعد تراجع 11 شهرا

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التضخم يعود للارتفاع بعد تراجع 11 شهرا
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بعد تراجع 11 شهرا، عاد معدل التضخم في السعودية الشهري للارتفاع خلال ديسمبر 2019 مسجلا زيادة 0.2%، للمرة الأولى بعد بقائه في النطاق السالب منذ يناير 2019.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس، ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 106.5 نقاط خلال ديسمبر 2019 وفقا لسنة الأساس 2013، مقارنة بـ 106.2 نقاط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت 9 مجموعات رئيسة ارتفاعا، تصدرها كل من «المطاعم والفنادق» و»السلع والخدمات الشخصية المتنوعة» بنسبة 2.6%، تلتهما مجموعة «التعليم» بنسبة 2.3%.

في المقابل سجلت مجموعتان تراجعا، هما الملابس والأحذية بنسبة 0.5 %، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 %. وحافظت مجموعة التبغ على مستواها دون تغيير.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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