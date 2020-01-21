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650 ألف عملية توثيق عقارات خلال 5 أشهر بارتفاع 44%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أسهم التحول الرقمي بقطاع التوثيق في ارتفاع عمليات توثيق العقار 44%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نُفذ نحو 650 ألف عملية توثيق للعقارات.

وأوضحت وزارة العدل في تقرير أمس، أن عمليات التوثيق تنوعت بين إفراغ صكوك، فرز صكوك، تحديث صك للنظام الشامل، تسجيل ملكية عقارية، منح، تعديل صك، دمج ورهن وفك رهن عقارات، دمج صكوك، وغيرها من العمليات، إضافة للربط المباشر مع وزارة الإسكان لنقل بيانات المنح والفرز الكترونيا تسريعا لخدمات المستحقين.

ووفقا للتقرير تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 183 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 116 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 100 ألف، ثم القصيم 57 ألف عملية.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية www.moj.gov.sa خدمة طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

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وأطلقت الوزارة تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثقين المرخص لهم، إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرة في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية طلب خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها والالتزام بمواعيد العمل التقليدية، تسهيلا للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، حيث يمكنهم تقديم الخدمات المتاحة حسبما يتناسب مع وقت وحاجة المستفيد.

توثيق العقارات

650 ألف عملية

ألف عملية لمد 5 أشهر

معدل الزيادة 44%

أبرز المناطق

الرياض 183 ألف عملية

مكة المكرمة 116 ألف عملية

الشرقية 100 ألف عملية

القصيم 57 ألف عملية

أبرز العمليات