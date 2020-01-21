السعودية تطرح سندات دولارية بآجال تصل لـ35 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بدأت السعودية طرح أول سندات دولية مقومة بالدولار خلال العام الجاري (2020)، على 3 شرائح تتوزع على 3 آجال، هي 7 سنوات، و12 سنة، إضافة إلى 35 سنة. وهو أطول أجل في تاريخ إصدار السندات السعودية، بعد إصدار شريحة بـ30 سنة العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من انخفاض تكلفة الاقتراض حول العالم، إلى جانب سد جزء من العجز المتزايد في الموازنة بإصدار ديون خارجية بقيمة 32 مليار دولار على مدار العام.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الإصدار الذي بدأ أمس يتوزع على ثلاث شرائح.

وعرضت المملكة سعرا استرشاديا عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية لإصدار السنوات السبع، و135 نقطة أساس للسندات لأجل 12 عاما، و180 نقطة أساس لأجل 35 عاما، والذي سيكون أطول أجل تصدر السعودية سندات به حتى الآن.

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وأعلن رئيس مكتب إدارة الدين العام، فهد السيف، في ديسمبر أن المملكة ربما تعود قريبا إلى الأسواق الدولية.

وأصدرت السعودية العام الماضي سندات مقومة باليورو والدولار بقيمة 13.4 مليار دولار، متجاوزة أي سوق ناشئة أخرى، وفقا لبيانات بلومبيرج.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية السعودية 187 مليار ريال، خلال 2020، وسيتم تحديد حجم إصدارات الدين العام في ضـوء الاسـتراتيجية المتبعـة مـن قبـل وزارة المالية مـن خـلال التنويـع فـي إصـدارات الديـن مـا بيـن السـوقين المحلـي والخارجـي، إضافـة إلـى المحافظـة علـى مسـتويات ملائمـة للسـيولة المحلية، وكذلـك الاسـتفادة من تدفقـات النقـد الأجنبـي، آخـذة فـي الاعتبـار التـوازن بيـن خيـارات إصـدارات الديـن والسحب مــن الاحتياطـي، حيـث مــن المتوقــع أن يصـل إجمالـي الديـن العـام إلـى 754 مليار ريـال في عام 2020، وهـو ما يمثـل نسـبة 26% مــن الناتـج المحلي الإجمالي.

وطرحت السعودية 12 إصدارا للصكوك المحلية خلال العام الماضي 2019، إضافة إلى 3 إصدارات دولية. وبلغ إجمالي القروض خلال العام الماضي 118 مليار ريال، إضافة إلى ملياري ريال لخدمة الدين.

إصدار سندات دولية على 3 شرائح: